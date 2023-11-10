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بدء التسجيل إلكترونيا فى وظيفة معاون نيابة إدارية لخريجى 2023 غدا

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 03:00 ص
بدء التسجيل إلكترونيا فى وظيفة معاون نيابة إدارية لخريجى 2023 غدا النيابة الإدارية - أرشيفية
أحمد عبد الهادى - عبد الله محمود

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أعلنت النيابة الادارية فى بيان لها عن أوراق ومسوغات التعيين وكذلك إرشادات الدخول المطلوبة للتعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية، والتى من المقرر أن تبدأ إجراءات التسجيل بها لخريجي دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي النيابة الإدارية اعتباراً من غد السبت المقبل الموافق 11 نوفمبر وحتى الجمعة الموافق 24 نوفمبر. 
 
ويُشترط في المتقدم الآتى:
 
- أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.
 
- وأن يجتاز المقابلة الرسمية.
 
- وتوافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي. 
 
- بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية. 
 
- عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.

 







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