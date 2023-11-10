بدء التسجيل إلكترونيا فى وظيفة معاون نيابة إدارية لخريجى 2023 غدا

أحمد عبد الهادى - عبد الله محمود

أعلنت النيابة الادارية فى بيان لها عن أوراق ومسوغات التعيين وكذلك إرشادات الدخول المطلوبة للتعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية، والتى من المقرر أن تبدأ إجراءات التسجيل بها لخريجي دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي النيابة الإدارية اعتباراً من غد السبت المقبل الموافق 11 نوفمبر وحتى الجمعة الموافق 24 نوفمبر.