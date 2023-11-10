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النيابة الإدارية تفتح باب التسجيل لخريجى كليات القانون فى وظيفة معاون لـ2023

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 03:20 م
النيابة الإدارية تفتح باب التسجيل لخريجى كليات القانون فى وظيفة معاون لـ2023 هيئة النيابة الإدارية
أحمد عبد الهادى - عبد الله محمود

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تبدأ النيابة الإدارية غدا السبت، إتاحة التسجيل إلكترونيا عبر موقعها الرسمي، لإجراءات التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي حتى الجمعة الموافق 24 نوفمبر. 
 

ويُشترط في المتقدم الآتى:

- التسجيل من خلال الموقع الرسمي www.ap.gov.eg.
 
- أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.
 
- وأن يجتاز المقابلة الرسمية.
 
- وتوافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي. 
 
- بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية. 
 
- عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.

 







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