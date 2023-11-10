النيابة الإدارية تفتح باب التسجيل لخريجى كليات القانون فى وظيفة معاون لـ2023

أحمد عبد الهادى - عبد الله محمود

تبدأ النيابة الإدارية غدا السبت، إتاحة التسجيل إلكترونيا عبر موقعها الرسمي، لإجراءات التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي حتى الجمعة الموافق 24 نوفمبر.