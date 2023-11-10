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المديريات التعليمية توجه المدارس بسد العجز لتحقيق الانضباط باليوم الدراسى

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 07:30 ص
المديريات التعليمية توجه المدارس بسد العجز لتحقيق الانضباط باليوم الدراسى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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وجهت بعض المديريات التعليمية المدارس بضرورة سد العجز في التخصصات المطلوبة لتحقيق الانضباط خلال اليوم الدراسى، وعدم ترك الطلاب بدون معلمين، موضحة أن هناك أكثر من آلية لسد العجز منها التعاقد للعمل بالحصة أو التطوع، مشيرة إلى أن العمل بالحصة يتم توفير تكلفته من ميزانية المديريات والإدارات التعليمية.

وحددت المديريات والإدارات التعليمية خطوات والأوراق المطلوبة للتقديم للعمل بالحصة فى المدارس لسد العجز، فى إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لدعم المدارس بالتخصصات المطلوبة لتحقيق الانضباط والاستقرار الدراسى.

وأكدت المديريات التعليمية أن طلب العمل بالحصة يتم التقدم به فى الإدارة التعليمية التى تقع فى نطاق محل إقامة الراغب فى العمل، مع تقديم المستندات والاوراق المطلوبة، وتشمل: طلب باسم مدير الإدارة التعليمية، وصورة شهادة المؤهل الدراسي  والأصل للاطلاع، وصورة شهادة الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للإنات مع الأصل للاطلاع عليه و4 صور شخصية و3 صور من بطاقة الرقم القومي سارية في تاريخ تقديم الطلب وإقرار بعدم المطالبة بالتعيين مستقبلا أو التعاقد على الموازنة العامة للدولة وإقرار قبول توزيع على المدارس التى بها عجز على أن يتم وضع المستندات فى دوسيه بلاستيك بنفس الترتيب السابق للمستندات .

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتعاقد مع معلمين لسد العجز، بالإضافة إلى الاستعانة بخريجات كليات التربية اللاتى يؤدين الخدمة العامة فى المدارس لسد العجز فى المدارس، حيث تتعاقد المديريات للعمل بالحصة مقابل 20 جنيها للحصة الواحدة.







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