المحطات النووية تحتفل بالعيد الوطنى الثالث الثلاثاء 21 نوفمبر

كتبت رحمة رمضان

تحتفل ه يئة المحطات النووية برئاسة الدكتور أمجد الوكيل بالعيد السنوى الثالث للطاقة النووية بمصر المحدد له 19 نوفمبر من كل عام، وذلك بحضور العديد من القيادات وخبراء الطاقة النووية فى مصر، الثلاثاء المقبل الموافق 21 نوفمبر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويعد 19 نوفمبر الذى حددته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة العيد السنوى للطاقة النووية من كل عام هو يوم تاريخى فى حياة المصريين، حيث شهد هذا اليوم من عام 2015 توقيع عقود إنشاء المحطة النووية بالضبعة مع شركة روس اتوم الروسية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإطلاق إشارة البدء فى تنفيذ المشروع.

وتعتبر أهم مميزات المحطة النووية بالضبعة هو اعتماد شركة روساتوم الروسية على أعلى معايير الأمان المستخدمة فى هذه النوعية من المفاعلات، علاوة على أنها تعتبر الاعلى أمان والأحدث بالعالم.

يذكر أن هيئة المحطات النووية هى المالك والمشغل للمحطة النووية بالضبعة، علاوة على الاعتماد على نسبة من مكونات المحطة النووية محليا وهو ما سيعمل على تطوير الصناعة النووية المحلية فى مصر.