المجمعة للتأمين: ترخيص 27999 مركبة "زيرو" خلال أكتوبر 2023

كتبت : أماني سمير

كشفت أحدث بيانات صادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر أكتوبر 2023 فى تقريرها الشهري عن عدد المركبات المتنوعة التى تم التأمين الإجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" وعددها 27999 مركبة.

وبهذا فإن المبيعات الفعلية للسوق قد إرتفعت عن الشهر السابق (سبتمبر) بنحو 3454 مركبة تقريبا .

كما أوضح التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية بلغت حوالي 1424مركبة موديل 2020 و2712 مركبة موديل 2021 و6775 مركبة موديل2022 و10599مركبة موديل 2023 و6489 مركبه موديل 2024 .