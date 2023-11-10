اليوم السابع
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المجمعة المصرية للتأمين: ترخيص 10700 سيارة ملاكى خلال أكتوبر 2023

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 09:56 ص
المجمعة المصرية للتأمين: ترخيص 10700 سيارة ملاكى خلال أكتوبر 2023 صورة ارشيفية للسيارات
كتبت : أماني سمير

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كشف أخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري، أن عدد السيارات "الملاكى – الزيرو" التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها خلال أكتوبر 2023 سجلت حوالي  10700 سيارة ملاكي .

وجاء من بينها ترخيص وتأمين حوالي261 سيارة موديل 2020 و178 سيارة موديل 2021 و920 سيارة موديل 2022 و4653 سيارة موديل 2023 و4688 موديل 2024 .

يذكر أن البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر اكتوبر 2023 قد أوضحت فى تقريرها أن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" قد سجلت حوالي 27999مركبة .

 







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أماني سمير

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السيارات الزيرو




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