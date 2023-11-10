القاهرة الإخبارية: نتنياهو أكد أن إسرائيل ستسيطر على غزة بعد الحرب

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول أن إسرائيل ستسيطر على غزة بعد الحرب وليست قوات دولية.
القاهرة الإخبارية: نتنياهو أكد أن إسرائيل ستسيطر على غزة بعد الحربالجمعة، 10 نوفمبر 2023 04:00 م
نتنياهو
كتب محمد شعلان
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