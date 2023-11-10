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القاهرة الإخبارية: نتنياهو أكد أن إسرائيل ستسيطر على غزة بعد الحرب

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 04:00 م
القاهرة الإخبارية: نتنياهو أكد أن إسرائيل ستسيطر على غزة بعد الحرب نتنياهو
كتب محمد شعلان

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أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول أن إسرائيل ستسيطر على غزة بعد الحرب وليست قوات دولية.







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