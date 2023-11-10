القاهرة الإخبارية: نتنياهو أكد أن إسرائيل ستسيطر على غزة بعد الحرب

كتب محمد شعلان

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول أن إسرائيل ستسيطر على غزة بعد الحرب وليست قوات دولية.