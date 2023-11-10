الرئيس الإندونيسي: نتطلع إلى مساعدة "الفيفا" في تحسين إدارة المباريات

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أكد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليوم الجمعة أن بلاده جادة في تنفيذ تطوير في كرة القدم، معربا عن أمله في مساعدة الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" في هذا التحول وإدارة المباريات والأمن.

وقال ويدودو - في تصريحات عقب افتتاح مكتب "الفيفا" في جاكرتا كمركز للمنطقة الآسيوية نقلتها وكالة أنباء "آنتارا" الإندونيسية - "تحدثنا عن تحول كرة القدم الإندونيسية منذ عام، ونحن جادون، وملتزمون بالبدء، وهذا مدعوم بالكامل من رئيس (الفيفا) جياني إنفانتينو مع افتتاح مكتب الاتحاد الدولي للعبة في جاكرتا".

وأعرب الرئيس الإندونيسي عن تفاؤله بأن الاتحاد الدولي سيساعد بلاده في تطوير لعبة كرة القدم، وخاصة في تحسين إدارة المباريات، وإدارة الأمن، وحوكمة التحكيم.. مضيفا "سيحصل الجميع على الدعم والتوجيه من قبل الفيفا، أعتقد أننا بدأنا بالفعل فصلا جديدا لكرة القدم الإندونيسية".

وأعرب عن امتنانه للفيفا لمساهمته في تطوير كرة القدم الإندونيسية وثقته في إندونيسيا لاستضافة كأس العالم تحت 17 عاما التي تنطلق اليوم /الجمعة/.

وبدوره.. قال إنفانتينو، إن إندونيسيا هي الموقع المناسب والاستراتيجي للفيفا الذي يحرص على بناء قاعدة لمناطق جنوب شرق آسيا وشرق آسيا.