الدوما الروسى: أمريكا مشارك كامل فى الصراع بين إسرائيل وفلسطين

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أكد عضو اللجنة الأمنية بمجلس "الدوما" الروسى أدالبى شخاجوشيف، أنه يمكن اعتبار الولايات المتحدة مشاركا فى الصراع بين إسرائيل وفلسطين.

وقال البرلمانى الروسي- وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، مساء اليوم /الجمعة/- إنه "من الواضح الآن أن الصراع بين إسرائيل وفلسطين قد تحول إلى صراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل مع فلسطين.. وما كانت إسرائيل لتتمكن من التصرف بهذه القسوة والوحشية لولا وجود حاملات الطائرات والغواصات الأمريكية فى المنطقة، الأمر الذى يدل على أن واشنطن ستدخل على الفور فى مواجهة مع أى دولة تتجرأ على دعم فلسطين".



يذكر أن واشنطن أرسلت إلى الشرق الأوسط، فى وقت سابق، العديد من السفن الحربية، بما فيها حاملتا الطائرات "جيرالد فورد" و"دوايت أيونهاور" على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذه السفن بمثابة "رادع لمن يسعى لتوسعة نطاق الحرب".