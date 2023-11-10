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الجنائية الدولية: يجب إدخال العاملين فى المجال الإنسانى إلى قطاع غزة

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 06:56 م
الجنائية الدولية: يجب إدخال العاملين فى المجال الإنسانى إلى قطاع غزة غزة
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان، يقول إنه ينبغي السماح للعاملين في المجال الإنساني بالدخول إلى قطاع غزة، مضيفا أنه على إسرائيل ان تلتزم بالقانون الدولى الإنسانى.

 

وكان كريم أحمد خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قال  إن قطاع غزة يشهد جـرائم تشبه معاناة أوكرانيا وأفغانستان وميانمار.

وأضاف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، خلال مؤتمر صحفى، من معبر رفح، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنه لأكثر من عامين نقوم بالعمل في القضية الفلسطينية ونحاول أن نصل لحلول على قدر الإمكان، موضحًا أن التحقيق بشأن الأوضاع في فلسطين مهم جدا بالنسبة لنا، لافتا إلى أنه لا يمكن التغاضي عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

 







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