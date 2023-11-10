اليوم السابع
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الجمعة، 10 نوفمبر 2023 02:21 م
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الاثنين المقبل.. لجنة أممية تزور أوكرانيا لبحث انتهاكات حقوق الإنسان

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 02:14 م
الاثنين المقبل.. لجنة أممية تزور أوكرانيا لبحث انتهاكات حقوق الإنسان الوضع فى أوكرانيا
أحمد علوى

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يقوم أعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا بزيارتهم القادمة إلى اكييف يوم الإثنين المقبل والتي تستمر ثلاثة أيام.
 
وذكر بيان للأمم المتحدة في فيينا اليوم الجمعة، أنه سيسافر المفوضون إلى كييف كجزء من مهمتهم المستمرة لتقصي الحقائق للتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي.
 
وأضاف البيان، أنه من المتوقع أن يلتقي المفوضون الثلاثة المشاركون في البعثة برئاسة إريك موس مع مسئولين حكوميين وأعضاء من المجتمع المدني وممثلي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لمناقشة الوضع في البلاد.






اوكرانيا

الأمم المتحدة

انتهاكات حقوق الانسان



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