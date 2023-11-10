وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى اقتحمت البلدة، ما أدى لاندلاع مواجهات، خلالها 9 أشخاص بالرصاص الحي ومواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الرأس.

وباستشهاد الشاب نصاصرة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية في الساعات الـ24 الأخيرة، إلى 19 شهيدًا. كما بلغت حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من أكتوبر 182 شهيدًا.