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أمطار بأغلب الأنحاء غدا رعدية أحيانا وتمتد للقاهرة مساء والعظمى بالعاصمة 28 درجة

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 03:15 م
أمطار بأغلب الأنحاء غدا رعدية أحيانا وتمتد للقاهرة مساء والعظمى بالعاصمة 28 درجة حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت ،  طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره  على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف  على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيه على بعض المناطق ، ونشاط رياح المصاحب للسحب الرعدية قد يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد .

 

كما يشهد غد فرص أمطار خفيفة مساء قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى ومدن القناة ، وفرص أمطار خفيفة مساء تكون رعدية أحيانا على جنوب الوجه البحرى، وأمطار خفيفة مساء تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية على شمال الصعيد والصحراء الغربية ، وفرص أمطار مساءا تكون رعدية أحيانا على جنوب الصعيد .

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا السبت: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 20، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 17، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 18، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 21، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 23.







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