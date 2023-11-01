6 اختصاصات للمعامل الطبية الشرعية أبرزها "D.N.A"

كتب أحمد إسماعيل

تقوم مصلحة الطب الشرعى بدور مهم جدا فى فحص وبحث الكثير من القضايا فى شتى المجالات، والمضبوطات فى الجرائم الجنائية والمدنية ومساعدة جهات التحقيق فى الوصول إلى الحقيقة وكشف الغموض فى العديد من القضايا، فهى تعد من أهم المصالح فى وزارة العدل.

وفى إطار الخدمات التى يقدمها "اليوم السابع" لدى جهور القراء نستعرض لكم فى السطور التالية أهم اختصاصات المعامل الطبية الشرعية

وتختص بفحص وتحليل أحراز العينات الحشوية أو مضبوطات القضايا الجنائية والمدنية عن الأغراض التالية:

1- الدم، المنى – وفصائلها .

2- الكيمياء الحيوية .

3- العلامات المرضية بأنسجة الجسم .

4- الآثار الإصابية بأنسجة الجسم .

5- الكائنات الحية الدقيقة .

6- بصمة الحامض النووى (D.N.A)..