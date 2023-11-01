44.3 مليار جنيه استثمارات لتحقيق التنمية الصناعية فى سيناء

كتب إسلام سعيد

وجهت الدولة جهود كبيرة لتحقيق التنمية الصناعية في سيناء من خلال ضخ استثمارات 44.3 مليار جنيه لعدد 29 مشروع خلال الفترة من يونيو 2014 إلي أكتوبر 2023 كما تم يجرى تدشين عدة مشروعات صناعية أوشكت على الانتهاء.

ونجحت الدولة في تنفيذ عدد 4 مجمعات صناعية في رفع ونخل والحسينية و10 مصانع للرمال السوداء ومصنع للسودا اش بجانب عدد كبير من المشروعات التي تقوم بخدمة المصانع الجديدة.

وبحسب تقرير حكومي بلغت تكلفة زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع أسمنت العريش من 3.7 مليون طن سنوياً إلى 6.9 مليون طن سنوياً نحو 2.9 مليار جنيه وبلغت تكلفة إنشاء مجمع الرخام بمنطقة "الجفجافة" بوسط سيناء 805 ملايين جنيه بطاقة 3 ملايين م2 سنوياً وبلغت تكلفة إنتاج مصنع الرخام والجرانيت برأس سدر 727 مليون جنيه.

تمت إقامة قواعد صناعية داخل سيناء ومدن القناة حيث بلغت تكلفة مجمع الصناعات الصغيرة بجنوب الرسوة 403 ملايين جنيه، حيث يضم 118 وحدة، موجهة للصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والغزل والنسيج .