19.6 مليار جنيه استثمارات لمشروعات الربط الدولى لشمال سيناء

كتب: مدحت عادل

تتبنى الدولة خطة استثمارية طموحة من أجل تنفيذ الربط الدولى لشمال سيناء، وذلك ضمن خطة التطوير الاستراتيجى لشمال سيناء، والذى يستهدف استثمارات قيمتها 19.6 مليار جنيه لتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار.

وتشمل الخطة ما يلي:

- رصد 10.5 مليار جنيه لتنفيذ الحوض الشرقى ضمن التوسعة المستقبلية لميناء العريش البحرى.

- 6 مليارات جنيه ميناء ومرسي اليخوت بميناء العريش.

- 2.5 مليار جنيه رفع كفاءة وتطوير مطار العريش كمطار مدنى دولي.

- 629 مليون جنيه ميناء الصيد بمنطقة أبو صقل غرب ميناء العريش التجارى.

- مشروع جديد مقترح للحاويات شرق ميناء العريش المخطط طرحه للمستثمرين.

واكتسبت أعمال تطوير ميناء العريش البحري أهمية كبيرة، بالتزامن مع خطط التطوير الموضوعة للميناء والمنطقة المحيطة به، ومن أهمها موافقة مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية في مارس الماضي على إقامة شركة ترانس كارجو "إحدى الشركات التابعة لمجموعة موانئ أبو ظبي" بإنشاء 6 صوامع لتخزين وتداول الاسمنت الأسود بميناء العريش يتم تصديره للأسواق الخارجية، بطاقة تخزينية تبلغ 75 ألف طن وتبدأ بحجم تداول 250 ألف طن تصل إلى 2 مليون طن خلال العام المقبل بعد الانتهاء من جميع مراحل المشروع بتكلفة استثمارية 830 مليون جنيه، حيث يقع المشروع على مساحة 6 آلاف متر مربع داخل الميناء ومتوقع تحقيق إيرادات من تداول السفن في هذا المشرع ما يقرب من 28 مليون دولار.