وكيل تعليم الفيوم: امتحان الإعدادية بالنظام المتبع كل عام

الفيوم - رباب الجالي

قالت الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن نظام امتحان الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم سيكون وفقا للنظام المتبع سنويا، من خلال ورقة للأسئلة وكراسة إجابات بدون أي تغيير.

ولفتت وكيلة الوزارة أن وزير التربية والتعليم كان قد طالب فى اجتماع عقد أمس بالعاصمة الإدارية على ضرورة أن يعرف طالب الشهادة الإعدادية كيفية نظام الامتحان، بمعنى أنه لو كان سيتم التغيير إلى نظام البوكليت وقررت المديرية تغيير نظام الامتحانات للشهادة الإعدادية لنظام البوكليت، فيجب أن تعلن ذلك وتوضحه تماما لأن هذا حق أصيل للطالب، ولكن محافظة الفيوم كما هى بالنظام المتبع سنويا دون أي تغيير.