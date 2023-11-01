وفد سياحى ألمانى يزور هرم هوارة بالفيوم

وقال الدكتورة نيرمين عاطف مدير إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم، أن الإدارة حرصت على رصد حركة السياحة بالمناطق الاثرية بمحافظة الفيوم ومتابعتها بصورة دورية، وذلك فى اطار توجيهات قيادات وزارة السياحة والآثار، بضرورة الاهتمام بالمناطق الأثرية وتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية.

ولفتت نيرمين عاطف الي أن هرم هوارة بالفيوم يحظي بإقبال من السياح من مختلف الأماكن للاستمتاع بمشاهد تصميمه المميزة، كونه أحد الرموز الهامة التي تمثّل السياحة في الفيوم.

وأشارت مديرة إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم، أن المناطق الأثرية بمحافظة الفيوم تشهد في الفترة الأخيرة إنتعاشة سياحية كبيرة بزيادة أعداد الأفواج السياحية متعددة الجنسيات.