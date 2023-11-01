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وزير فلسطينى: الوضع الضفة الغربية لا يقل خطورة عن غزة فما يحدث تطهير عرقى

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 05:26 م
وزير فلسطينى: الوضع الضفة الغربية لا يقل خطورة عن غزة فما يحدث تطهير عرقى الدكتور أحمد مجدلاني
كتب محمد عبد المجيد

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قال الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إن الوضع في الضفة الغربية لا يقل خطورة عن قطاع غزة وما يحدث تطهير عرقي.
 
وأضاف وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له لقناة القاهرة الإخبارية، أن التاريخ لم يشهد تحول دولة محتلة إلى دولة تدعي الحق في الدفاع عن نفسها، ليس ممكنا مواصلة الاحتلال الإسرائيلي إنكاره لقرارات الشرعية الدولية.
 
وأعلن وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، رفضه تحويل قطاع غزة لمنطقة أمنية إسرائيلية، مؤكدًا أن الوضع في قطاع غزة غير منفصل عن الوضع بباقي الأراضي الفلسطينية.
 
وأكد أنهم متمسكون بوحدة الأراضي الفلسطينية والنظام السياسي الفلسطيني.
 






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