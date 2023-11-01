وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول لشراء مواد إغاثية ومساعدات لقطاع غزة

شهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصرى توقيع بروتوكول تعاون بين الهلال الأحمر المصرى والمؤسسة الملكية البحرينية للأعمال الإنسانية، وذلك بحضور السفيرة فوزية بنت عبدالله سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة، والدكتور مصطفى السيد أمين عام المؤسسة الملكية للمساعدات الإنسانية، وعبدالله عبد الرحمن قنصل مملكة البحرين، والدكتور حسام الشرقاوى المدير الإقليمى للاتحاد الدولى لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، وألفونسو فريدو ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى مصر، وأيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلى، والدكتور رامى الناظر المدير التنفيذى للهلال الأحمر المصرى، ومها حفناوى رئيس الإدارة المركزية للوحدة المركزية لدعم منظمات المجتمع المدنى، ومحمد حسين رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية والإغاثة بوزارة التضامن الاجتماعي.

وقع البروتوكول من الجانب المصرى الدكتور رامى الناظر المدير التنفيذى لجمعية الهلال الأحمر المصرى، ومن الجانب البحرينى الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية البحرينية للأعمال الإنسانية.

ويهدف بروتوكول التعاون بين الهلال الأحمر المصرى والمؤسسة الملكية للمساعدات الإنسانية إلى التعاون من أجل مساندة الأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة فى المحنة الإنسانية التى يمرون بها، حيث تقدم المؤسسة الملكية البحرينية للأعمال الإنسانية دعمًا ماديًا يقدر بخمسين مليون جنيه لشراء مواد إغاثية وطبية للأشقاء الفلسطينيين لشحنها لقطاع غزة، على أن تقوم جمعية الهلال الأحمر المصرى بالمساعدة فى شراء وتوريد المواد الإغاثية ومواد المساعدات المطلوبة من السوق المصرى وشحنها وإدخالها إلى قطاع غزة.

وتشمل المساعدات المواد الغذائية والطبية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة، فضلا عن المواد الإغاثية من خيام وبطاطين ودفايات وغيرها من المواد التى يحتاجها أبناء الشعب الفلسطيني.

ومن جانبها، أثنت وزيرة التضامن الاجتماعى على العلاقة المتميزة التى تجمع بين الشعبين المصرى والبحرينى، وعلاقات الأخوة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، مشيدة كذلك بالدعم المقدم من جانب المؤسسة الملكية البحرينية للأعمال الإنسانية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين عبر جمعية الهلال الأحمر المصرى، مؤكدة أننا جميعا نشجب وندين استهداف المدنيين الأبرياء خاصة الأطفال والنساء وكبار السن.

وأضافت القباج أن المصريين يفخرون بما تقوم به القيادة المصرية من جهود دؤوبة لحل الأزمة ودعمها لحق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره،موضحة أن الهلال الأحمر المصرى يقدم دعما نفسيا واجتماعيا للأشقاء الفلسطينيين، ولديه فريق فى العريش على تواصل دائم مع شقيقه الهلال الأحمر الفلسطينى ويقدم له كل الدعم والمساندة، مشيرة إلى أن الأمل يحدونا جميعًا فى إنهاء الصراع فى أقرب وقت، كما أننا نقف جميعا على قلب رجل واحد فى مساندة الشعب الفلسطينى من أجل الإنسانية.

ومن جانبها أشادت السفيرة فوزية بنت عبدالله سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة بتوجيهات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين بتقديم العون ومساعدة المحتاجين والمنكوبين، وما يوليه من اهتمام ورعاية بالعمل الإنسانى داخل وخارج مملكة البحرين.

وأكدت سفيرة البحرين لدى مصر أن توجيه ملك البحرين، بتقديم الدعم الإنسانى للأشقاء الفلسطينيين فى غزة جراء الظروف الإنسانية الصعبة التى يمرون بها غير مستغرب، خاصة أن الملك يوجه دائمًا بسرعة عمل الخير وتقديم المشاريع التنموية التى تخدم الإنسان، وتقديم المساعدات فى الظروف الإنسانية.

ومن جانبه استعرض الدكتور مصطفى السيد أهمية التعاون المشترك بين المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية والهلال الأحمر المصرى فى دعم الأشقاء الفلسطينيين، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، معربًا عن اعتزازه بتوقيع هذا البروتوكول الذى يأتى انعكاسًا للعلاقات الثنائية المتميزة التى تجمع مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، وبما يخفف من المصاب الأليم الذى يمرون به الأشقاء الفلسطينيين جراء الحرب الدائرة فى غزة.

وأكد الدكتور مصطفى السيد أن مملكة البحرين، ووفقًا لتوجيهات الملك، وبدعم كريم من الحكومة البحرينية، ومن خلال المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية واللجنة الوطنية، قامت بتقديم مساعدات إغاثية عاجلة من خلال شحنتين من المواد الغذائية والطبية والإغاثية العاجلة، ويأتى هذا البروتوكول الذى تم توقيعه مع الهلال الأحمر المصرى لمواصلة تقديم الدعم وضمان وصوله للأشقاء الفلسطينيين فى غزة.