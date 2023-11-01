اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 10:47 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة الأوقاف تكشف عن جهودها فى سيناء.. تفاصيل

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 09:58 ص
وزارة الأوقاف تكشف عن جهودها فى سيناء.. تفاصيل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت وزارة الأوقاف عن جهودها في سيناء في الفترة من 2014م حتى نهاية أكتوبر 2023م، وذلك على النحو التالى:
 
 
- إحلال وتجديد وصيانة وتطوير 399 مسجدًا
 
- افتتاح 101 مسجد منها من سبتمبر 2020 حتى 30 أكتوبر 2023م
 
- فرش أكثر من 1081 مسجدًا بكمية بلغت 224904 م2 من السجاد
 
- صرف أكثر من 32 مليون جنيه في مجال البر وخدمة المجتمع
 
- توزيع 285 طن لحوم
 
- 83 ألف شنطة سلع غذائية على الأسر الاولى بالرعاية
 
- تعيين 150 إمامًا جديدًا والتعاقد مع 35 آخرين
 
- اعتماد أربعة مراكز للثقافة الإسلامية منها مركز واحد باللغات الأجنبية بمسجد الصحابة بشرم الشيخ
 
- اعتماد مركزين لإعداد محفظي القرآن الكريم
 
- إنشاء 22 مكتبة بالمساجد الكبرى ودعمها بـ 19417 إصدارًا في تصحيح المفاهيم ومواجهة الفكر المتطرف
 
- حصول 10 مساجد على شهادة الجودة والاعتماد من الفئة (أ)
 
- تسيير العديد من القوافل الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء






وزير الاوقاف

شمال سيناء

سيناء

وزارة الاوقاف




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة