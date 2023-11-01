وزارة الأوقاف تكشف عن جهودها فى سيناء.. تفاصيل

كشفت وزارة الأوقاف عن جهودها في سيناء في الفترة من 2014م حتى نهاية أكتوبر 2023م، وذلك على النحو التالى:
- إحلال وتجديد وصيانة وتطوير 399 مسجدًا
- افتتاح 101 مسجد منها من سبتمبر 2020 حتى 30 أكتوبر 2023م
- فرش أكثر من 1081 مسجدًا بكمية بلغت 224904 م2 من السجاد
- صرف أكثر من 32 مليون جنيه في مجال البر وخدمة المجتمع
- توزيع 285 طن لحوم
- 83 ألف شنطة سلع غذائية على الأسر الاولى بالرعاية
- تعيين 150 إمامًا جديدًا والتعاقد مع 35 آخرين
- اعتماد أربعة مراكز للثقافة الإسلامية منها مركز واحد باللغات الأجنبية بمسجد الصحابة بشرم الشيخ
- اعتماد مركزين لإعداد محفظي القرآن الكريم
- إنشاء 22 مكتبة بالمساجد الكبرى ودعمها بـ 19417 إصدارًا في تصحيح المفاهيم ومواجهة الفكر المتطرف
- حصول 10 مساجد على شهادة الجودة والاعتماد من الفئة (أ)
- تسيير العديد من القوافل الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء
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