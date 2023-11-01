اليوم السابع
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واشنطن تطالب إسرائيل بوقف أعمال العنف ضد الفلسطينيين فى الضفة الغربية

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 04:00 ص
واشنطن تطالب إسرائيل بوقف أعمال العنف ضد الفلسطينيين فى الضفة الغربية الوضع فى غزة - أرشيفية
وكالات

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قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، إن الإدارة الأمريكية قلقه للغاية إزاء الزيادة الكبيرة في أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ودعت جرينفيلد إسرائيل إلى التحرك لوقف هذه الظاهرة بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، مضيفة "نحن ندين عملية القتل هذه وندعو إسرائيل إلى منع هذه الهجمات".

وفي وقت سابق، أكد مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، ترشيح وزير الخزانة السابق جاك لو ليصبح السفير الأمريكي الجديد لدى إسرائيل.

وبلغت حصيلة الأصوات النهائية 53 مقابل 43، مع موافقة العديد من الجمهوريين، بما في ذلك السيناتور ليندسي جراهام وراند بول، على اختيار الرئيس الأمريكي ،جو بايدن، لوزير الخزانة السابق جاك لو، ليصبح السفير الأمريكي الجديد لدى إسرائيل.

 

 







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