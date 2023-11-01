نمو مشتريات السبائك والعملات الذهبية فى مصر إلى 24.9 طن

كتب إسلام سعيد

لا يزال حجم الطلب على السبائك والجنيهات الذهب يسجل نمو ملحوظ منذ بداية 2033 في حين انخفض الطلب على المشغولات والاتجاه لشراء الذهب المشغول ذات الأوزان الخفيفة وفق تأكيدات شعبة الذهب، ويترقب السوق الآن قرار مجلس الوزراء بشأن مستقبل مبادرة السماح بدخول الذهب بدون جمارك مع العائدين من الخارج الأمر الذي يساهم في زيادة المعروض، وفيما يلي أبرز المعلومات.

- سجلت مشتريات المصريين من الذهب منذ بداية 2023 وحتى نهاية شهر سبتمبر 24.9 طن ذهب.

- حقق الطلب على السبائك والعملات الذهب ارتفاع 87.2% مقارنة مع التسعة أشهر الأولى من عام 2022 .

- المشتريات من السبائك والعملات الذهبية انخفضت إلى 6.3 طن خلال الربع الثالث من 2023 .

- انخفاض مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية خلال الربع الثالث بنسبة 27% مسجلة 6.6% طن.

- السبب الرئيسي وراء انخفاض مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثالث من العام يعود إلي حدوث تقلبات شديدة في أسعار الذهب بمصر.

- ساهم فرض ضريبة القيمة المضافة على السبائك الذهبية الصغيرة حتى 100 جرام في انخفاض الطلب خلال الربع الثالث من 2023.