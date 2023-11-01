ندوة للتعريف بمنظومة المراكز التكنولوجية وأعمال التطوير بها بالبحر الأحمر

عقدت ظهر اليوم بديوان عام محافظة البحر الأحمر، ندوة للتعريف بمنظومة المراكز التكنولوجية بمختلف مدن المحافظة، وأعمال التطوير بها، والعائد من التطوير، وذلك بحضور العميد سامح محمد زكريا مدير منظومة المراكز التكنولوجية والمهندس محمد حمدى إبراهيم مساعد مدير المنظومة، والعديد من مديرى إدارات الديوان العام.

ومن جانبه أكد مدير المنظومة أن الهدف من تطوير المراكز التكنولوجية هو حصول المواطن على الخدمات الحكومية بصورة مميزة، ومحاربة الفساد وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى تعظيم وتوفير الرقابة من الإدارة العليا، ودعم متخذى القرار بالتقارير الإحصائية الدورية لسرعة دعم إتخاذ القرار، وإحكام الرقابة والسيطرة وتقييم أداء الموظفين.

واضاف مدير المنظومة أن المركز التكنولوجية تهدف إلى توفير منصة إلكترونية والاستفادة من مختلف القنوات الخدمية لخدمة المواطنين، مشيرا أنه تم تطوير كافة المراكز التكنولوجية بمختلف مدن المحافظة.

وأكد أن من المقرر أن يتم التوسع فى نشر وإتاحة المراكز التكنولوجية فى كافة أنحاء الجمهورية خلال الفترة القادمة، وذلك تماشيا مع خطة الدولة لتقديم خدمة مميزة للمواطنين، وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.