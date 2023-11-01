وأضاف ميقاتي - في مستهل جلسة لمجلس الوزراء اليوم - "كفانا حروبا في لبنان فنحن مع خيار السلام"، معتبرا أن الجرائم الإسرائيلية اليومية في قطاع غزة تشكل وصمة عار على جبين الإنسانية وتدميرا لكل القيم والمبادئ التي قامت عليها العدالة الدولية.

وأكد ميقاتي أن هيئة إدارة الأزمات والكوارث تقوم بجهد وعمل مهني، مهنئا كل وزير في نطاق مهامه على إعداد خطة الطوارئ الوطنية، معتبرا أنها أعطت مثلا حقيقيا على العمل الجماعي في سبيل أن تكون الدولة في جهوزية تامة لمواجهة أي طارئ .. ووجه تحية تقدير لمنسق "اللجنة الوطنية لتنسيق مواجهة مخاطر الكوارث والأزمات الوطنية" وزير البيئة ناصر ياسين.

وأوضح أن لبنان موجود في كل الاتصالات الدبلوماسية التي تجري، وهناك سباق بين وقف إطلاق النار وتفلت الأمور، مشددا على أن وقف إطلاق النار لفترة خمسة أيام أمر ضروري تحت عنوان إنساني، وخلال هذه الفترة تكون الاتصالات الدولية ناشطة من أجل إتمام عملية تبادل الأسرى لإرساء هدنة دائمة من أجل الاتفاق على الخطوط المطلوبة لإحلال السلام في المنطقة.

وتطرق ميقاتي للشأن السياسي، مؤكدا أن لبنان يدخل اليوم عتبة السنة الثانية من الشغور في رئاسة الجمهورية ، مشددا على أن الشغور يؤثر بشكل كبير على البلد لما ترمز اليه رئاسة الجمهورية وللدور الأساسي للرئيس، وطالب ميقاتي بالإسراع في إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري رغم كل التحديات والصعوبات والأزمات التي يشهدها البلد.

وأشار إلى أن الحكومة تتحمل مسئولية وطنية في ظروف استثنائية دقيقة، وتقوم بواجبها.. وكرر دعوة جميع الوزراء للحضور والمشاركة في تحمّل المسئولية خاصة في هذه الظروف الدقيقة على كل المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والصحية والاجتماعية.