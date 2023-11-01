اليوم السابع
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الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 08:06 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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نائبة الرئيس الأمريكي تزور لندن لبحث الصراع فى غزة والحرب الروسية

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 08:00 ص
نائبة الرئيس الأمريكي تزور لندن لبحث الصراع فى غزة والحرب الروسية نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس
أ ش أ

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تتوجه نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، إلى المملكة المتحدة للقاء رئيس وزراء بريطانيا ريتش سوناك وزعماء آخرين لمواصلة المباحثات الوثيقة بشأن الصراع فى غزة والحرب الروسية في أوكرانيا.

وذكر البيت الأبيض -في بيان على موقعه الإلكتروني- أنه خلال رحلة هاريس إلى لندن ستعمل أيضا على تعزيز عمل الإدارة لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي.

وأشار البيان إلى أن هاريس ستلقي كلمة في لندن، الأربعاء، توضح رؤية إدارة بايدن-هاريس لمستقبل الذكاء الاصطناعي والخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة لتحقيق هذه الرؤية.

وستواصل هاريس الخميس الدفاع عن هذا النهج وستشارك في القمة العالمية حول سلامة الذكاء الاصطناعي، حيث ستوضح أن الولايات المتحدة ملتزمة بقيادة الذكاء الاصطناعي.







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