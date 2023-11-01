"مواجهة الأفكار غير السوية" ندوة بجامعة سوهاج اليوم بحضور مفتى الجمهورية

سوهاج محمود مقبول

تستضيف جامعة سوهاج ، اليوم الأربعاء، فضيلة مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، فى ندوة توعية لمنتسبى محافظة سوهاج وجامعة سوهاج، ولقاء مفتوح مع طلاب الجامعة لتوعية بالقضايا الدينية والمجتمعية التى تهم المجتمع، صرح بذلك الدكتور حسان النعمان رئيس الجامعة.

وأضاف رئيس الجامعة أنه من المقرر أن يحضر الندوة لفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وممثلو الأزهر والكنيسة بالمحافظة ومؤسسات من المجتمع المدنى وسوف تتناول الندوة العديد من الجوانب المتعلقة بمفهوم الوسطية، وتعريف الطلاب بطرق التصدى للفكر الإلحادى ومواجهة الأفكار غير السوية وذلك بالمركز الدولى مؤتمرات بمقر الجامعة الجديد.