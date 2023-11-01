اليوم السابع
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الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 01:50 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مظاهرة للتنديد بالحرب على غزة بالقرب من السفارة الإسرائيلية فى طوكيو

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 01:40 م
مظاهرة للتنديد بالحرب على غزة بالقرب من السفارة الإسرائيلية فى طوكيو قصف غزة
طوكيو (أ ش أ)

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احتشد مجموعة من الأشخاص اليوم الأربعاء، بالقرب من السفارة الإسرائيلية فى طوكيو للتنديد بالهجمات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم أن المنظمين أكدوا مشاركة نحو 300 شخص فى المظاهرة التي رفعوا خلالها لافتات مكتوبة باللغتين الإنجليزية واليابانية ورددوا شعارات مثل "وقف إطلاق النار فورا" و"أوقفوا القصف على غزة".

وفى وقت سابق، أعلنت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا اليوم الأربعاء، أنها ستزور إسرائيل والأردن غدا الخميس، فى أحدث جهد للمساعدة فى تهدئة الحرب المتصاعدة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن كاميكاوا، التي ستصبح أول وزيرة يابانية تقوم بزيارة إلى إسرائيل منذ الهجوم المفاجئ الذي شنته الفصائل الفلسطينية فى 7 أكتوبر الجارى قولها في مؤتمر صحفى إنها تقوم أيضًا بترتيب محادثات مع شخصيات فلسطينية رئيسية خلال زيارتها التي تستمر أربعة أيام اعتبارًا من غد الخميس.

وقالت كاميكاوا للصحفيين "سأشرح موقف اليابان" بشأن الصراع و"سأتبادل وجهات النظر" مع الدول والمناطق المعنية بهدف التهدئة المبكرة للوضع.

وتأتي زيارتها في الوقت الذي من المقرر أن تترأس فيه كاميكاوا اجتماعا لوزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع لمدة يومين اعتبارا من 7 نوفمبر في طوكيو، حيث من المتوقع مناقشة التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط.

 







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