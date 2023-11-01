مصر وغزة.. يد تساعد ويد تعالج.. غدا فى اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها الجهود المصرية للتخفيف عن الاشقاء الفلسطينيين تحت عنوان" مصر وغزة.. يد تساعد ويد تعالج.. معبر رفح.. استقبال الجرحى والمصابين للعلاج فى المستشفيات المصرية.. التحالف الوطنى.. تسليم أضخم قافلة مساعدات للجانب الفلسطيني.. جهود القاهرة.. انتزاع مواقف دولية لمنع تصفية القضية الفلسطينية.. مجلس النواب.. توثيق جرائم الاحتلال فى غزة لتقديمها لـ «الجنائية الدولية»



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