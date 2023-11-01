مسئول الهلال الأحمر الفلسطينى: غزة تعانى وفخورة بوقوف مصر بجانبنا

كتب الأمير نصرى

قالت الدكتورة منى عارف مسئول الهلال الأحمر الفلسطينى بالقاهرة، التعاون بين الهلال الأحمر المصرى والفلسطينى تاريخى، ولكن منذ أحداث 7 أكتوبر كل التنسيقات تتم من خلال الهلال الأحمر المصرى.

وأضافت منى هلال خلال لقاء كاميرا قناة "إكسترا نيوز" أنه حتى الآن دخلت 250 سيارة للمعبر، مشيرة إلى أنه يوجد بمعبر رفح 80 سيارة إسعاف حسب المتفق عليه وسيتم نقل 80 مصابا.

وأوضحت منى هلال أن أغلب حالات الإصابات كسور ونزيف، وأن أجهزة العظام هى الأولوية، لافتة إلى أن الشعب يعانى كثيرا والمذابح فى كل مكان، والمبانى تسقط بأكملها، وأشعر بالفخر لوقوف مصر بجانبنا، موجهة الشكر لمصر والقيادة السياسية مؤكدة، نحتاج للمزيد.