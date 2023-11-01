محافظ شمال سيناء ونائبه يزوران الجرحى الفلسطينيين فى مستشفى العريش العام.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

زار اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء يرافقه اللواء هشام الخولي نائب المحافظ الجرحى الفلسطينيين أثناء تلقيهم العلاج في مستشفى العريش العام.

وجه المحافظ بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية إلى الجرحى الفلسطينيين أثناء تلقيهم العلاج بالمستشفى. وأكد المحافظ على أن طاقة مستشفيات المحافظة 300 سرير وإنه سيتم استقبال ضعف هذا العدد من خلال توفير غرف إضافية خارج المستشفى.. متمنياً الشفاء العاجل للمصابين. وأشار المحافظ إلى توفير أماكن إقامة للمرافقين للجرحى الفلسطينيين، وتقديم كافة الخدمات لهم مؤكدا على وصول 49 مصابا إلي مستشفي العريش العام وبئر العبد التخصصي وتحويل مصاب للعلاج خارج المحافظة.

أكد المحافظ علي أن مستشفيات المحافظة نسق أول طبي، ومستشفيات مدن القناة نسق ثاني طبي، ومستشفيات القاهرة نسق ثالث طبي، معلنا عن تشغيل المستشفي الميداني بالشيخ زويد. لفت المحافظ إلى وجود انفراجة فى إدخال المساعدات إلى قطاع غزة وفي وصول المصابين إلى الأراضي المصرية.



جانب من الزيارة (5)



جانب من الزيارة (6)



جانب من الزيارة (7)



جانب من الزيارة (8)



جانب من الزيارة (1)



جانب من الزيارة (2)



جانب من الزيارة (3)