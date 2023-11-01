محافظ الوادى الجديد يتابع أعمال الإنشاءات الجارية بالمدينة الرياضية بالخارجة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد و حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، الأربعاء، أعمال الإنشاءات الجارية بالمدينة الرياضية الملحقة بمقر بالمجمع الحكومى المميكن للمحافظة، يرافقهما سيد محمود سكرتير عام المحافظة وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد ولفيف من القيادات المعنية.

حيث وجّه بسرعة الانتهاء من إنشاء الملاعب الرياضية وحمام السباحة و ممشى الدراجات والمشاة، وتخصيص مدخل خاص للمدينة الرياضية، كما أشار إلى إنشاء ساحة انتظار بمنطقة البنوك لخدمة العملاء، والإنتهاء من تسوية وتجميل المنطقة المحيطة بالمدخل الرئيسي للمجمع الحكومي المميكن.