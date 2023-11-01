اليوم السابع
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الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 04:51 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ الوادى الجديد يتابع أعمال الإنشاءات الجارية بالمدينة الرياضية بالخارجة

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 03:20 م
محافظ الوادى الجديد يتابع أعمال الإنشاءات الجارية بالمدينة الرياضية بالخارجة اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجدي
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد و حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، الأربعاء، أعمال الإنشاءات الجارية بالمدينة الرياضية الملحقة بمقر بالمجمع الحكومى المميكن للمحافظة، يرافقهما  سيد محمود سكرتير عام المحافظة وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد ولفيف من القيادات المعنية.
 
حيث وجّه بسرعة الانتهاء من إنشاء الملاعب الرياضية وحمام السباحة و ممشى الدراجات والمشاة، وتخصيص مدخل خاص للمدينة الرياضية، كما أشار إلى إنشاء ساحة انتظار بمنطقة البنوك لخدمة العملاء، والإنتهاء من تسوية وتجميل المنطقة المحيطة بالمدخل الرئيسي للمجمع الحكومي المميكن.

 







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