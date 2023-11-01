محافظ المنوفية يلتقى وفد وزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومى

المنوفية – محمود شاكر

ألتقي اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه، وفد ممثلي وزارة التخطيط وبنك الإستثمار القومى، لمتابعة تنفيذ مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الحالى وخطط مديريات الخدمات، بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، وسام مراد مدير عام الإدارة الإستراتيجية بالديوان العام .

فى بداية اللقاء ثمن محافظ المنوفية جهود وزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومي في دعم خطة المحافظة لإحداث تنمية شاملة وملموسة بشتى القطاعات المختلفة لإقامة وإنشاء مشروعات ذات نفع عام تساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالينا بكافة المراكز والمدن والقرى، مضيفاً إلى أن المحافظة تتبنى خطة طموحة بمشروعات البنية التحتية ووضع أولويات للقطاعات الهامة التى تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة ومنها قطاعات الطرق ومياه الشرب والصرف الصحى والغاز والأبنية التعليمية والصحة .

وأشار ممثلى وزارة التخطيط وبنك الإستثمار القومي الي أنه تم المرور الميداني علي العديد من المشروعات لمتابعة ما تم تنفيذه علي أرض الواقع، حيث أثني الوفد علي مجهودات المحافظ الميدانية فى تنفيذ الخطط الاقتصادية والإستثمارية والوصول إلى نسب إنجاز عالية لتحتل المنوفية مراكز متقدمة بين محافظات الجمهورية، مؤكدين أن الزيارة تأتى تنفيذاُ لتوجيهات القيادة السياسية وفى إطار الخطة الشاملة لمتابعة المشروعات التنموية ذات البعد الإجتماعى والإقتصادى وإعطاء دفعة تنموية للمشروعات فى ضوء أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر .2030

وأكد المحافظ خلال اللقاء على استمرار التعاون البناء والمثمر بين المحافظة ووزارة التخطيط وبنك الاستثمار لتنفيذ الخطط التنموية ولاسيما التوسع فى إنشاء محطات وسيطة لإستيعاب تراكمات القمامة ، موضحاً أنه يقوم بزيارات ميدانية بكافة مواقع العمل لمتابعة المشروعات لتقديم الدعم اللوجستي لتسريع معدلات الأداء للانتهاء منها وفق التوقيتات الزمنية المقررة.