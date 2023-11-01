محافظ القليوبية: إزالة 74 حالة مخالفات بناء على الأرض الزراعية

القليوبية إبراهيم سالم

أكدَّ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بضرورة وأهمية الحفاظ على الرُقعة الزراعية وأملاك الدولة وإزالة التعديات بكافة أشكالها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وذلك تنفيذاً للتوجيهات، وتماشياً مع خطة الدولة لمنع كافة المُمارسات الغير قانونية بالإستيلاء والتعدي على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف بدون ترخيص حفاظاً على مُقدرات الأجيال القادمة، لافتاً إلى أن هذه الحملات تُعد مُهمة قومية للحفاظ على الثروة الزراعية.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي أجراها محافظ القليوبية، اليوم، لمُتابعة أعمال الحملة المُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بنطاق مركز ومدينة شبين القناطر، وبحضور كلاً من الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء فؤاد الطيب نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، واللواء أحمد عبد المنعم مساعد مدير الأمن، والعميد أحمد فاروق مدير قوات الأمن، والعميد محمد حرب مأمور مركز شبين القناطر، والعميد محي أبو زيد رئيس فرع البحث الجنائي، والمقدم أمير الكومي رئيس مباحث مركز شبين القناطر، والدكتور محمد فوزي مدير المكتب الفني، وخالد العرفي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، وإسلام رجب مدير وحدة تطوير العشوائيات.

وأسفرت الحملة عن إزالة 7 حالات على مساحة 13 قيراط و4 سهم، كما تم رصد قطعة أرض على مساحة 9 قيراط بقرية القشيش تم تبويرها وبها تشوينات مواد بناء، على الفور أصدر المحافظ تعليماته بمصادرة اللودر والقلاب المستخدمين في الأرض، كما تم مصادرة 7 طن أسمنت، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير محضر تبوير وتشوين مواد بناء بقرية القشيش مركز شبين القناطر، وتنوعت الإزالات ما بين أدوار أرضية مسلحات وقواعد مسلحات وأعمدة خرسانية وأسوار وحجرات بالطوب السويسي.

وصرحَّ محافظ القليوبية، أن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية مستمرة بشكل يومي حتى يتم إزالة كافة التعديات بمختلف صورها بجميع مراكز ومُدن وأحياء المحافظة، موضحاً أن هناك تنسيق كامل بين المحافظة وكافة المديريات لمتابعة نتائج حملات الإزالة أولاً بأول.

الجدير بالذكر أنه ما تم إزالته خلال يومين بنطاق المحافظة 74 حالة على مساحة (3 فدان و20 قيراط و14 سهم)، هذا وتنوعت الإزالات ما بين أعمدة خرسانية وتعديات بتشوين مواد بناء على الأراضي الزراعية والبناء عليها وأسوار وحوائط سويسي.

وشددَّ "الهجان"، على رؤساء المراكز والمُدن والأحياء ومديرية الزراعة وحماية الأراضي الزراعية وجميع الأجهزة المعنية بهذا الملف، بضرورة التنسيق الدائِم والمُستمر مع مديرية الأمن وقوات إنفاذ القانون للتعامل الفوري مع جميع صورالتعديات، بالإضافة إلى استمرار المُتابعة الدائِمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدي جديدة والتعامل معها فوراً ومنع أي تعدي على الأراضي الزراعية ومواجهة البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُخالفين، مؤكداً عدم السماح بأى تقاعُس أو تهاون في هذا الملف.

كما شددَ على تكثيف حملات الإزالة وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لأي شكل من أشكال التعديات مع التشديد أيضاً بالمرور الميداني المُستمر على مدار اليوم خاصة فى الأوقات المُتأخرة من اليوم وأيام الأجازات والعُطلات الرسمية، مع إعداد تقرير يومي بالموقف التنفيذي لجميع الإزالات التي تُنفذ على أرض المحافظة، لافتاً إلى اهتمام ومتابعة القيادة السياسية لموقف التعديات والإزالات بشكل يومى سعياً نحو تحقيق الأهداف المرجوة إقتصادياً وتنموياً وللحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.