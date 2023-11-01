محافظ القليوبية: إجراءات قانونية حيال مخالفات البناء على الأراضى الزراعية

القليوبية - إبراهيم سالم

شددَّ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على أهمية وضرورة المتابعة الدائِمة لأى مُتغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدى جديدة والتعامل معها فورًا، ومنع أى تعدى على الأراضى الزراعية ومواجهة ظاهرة البناء المُخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والفورية حيال المُخالفين سواءً من المتعدين من المواطنين أو من المقاولين منفذى الأعمال المُخالفة أو من المقصرين من الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة.

وأكد المحافظ، على عدم السماح بأى تقاعُس أو تهاون فى هذا الملف تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بمواجهة كافة أشكال التعديات من خلال تكثيف حملات الإزالة وتنفيذ قرارات الإزالة، جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذى عقده اليوم محافظ القليوبية لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية لمواجهة التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء، وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبى المحافظ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الله عاشور حسن السكرتير العام المساعد، ورجب شحات مدير عام مديرية الزراعة بالقليوبية، ورؤساء المراكز والمُدن والأحياء، ومديرى الإدارات الزراعية، ومسؤولى حماية الأراضى بمديرية الزراعة ومديرى الشئون الهندسية والقانونية وإدارة الإزالات والمكتب الفني.

وناقش الاجتماع، الكتاب الدورى الصادر عن محافظ القليوبية وآليات العمل فى هذا الملف الهام والموقف الحالى والجهود المبذُولة فى مواجهة وإزالة كافة أشكال التعديات على مستوى المحافظة، مع التشديد على تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة والتعديات فى المهد والإجراءات التى يتم اتخاذها بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية فى هذا الجانب.

وشددَّ محافظ القليوبية، خلال الاجتماع على جميع رؤساء المراكز والمُدن والأحياء بالالتزام بالمرور الميدانى على مستوى المحافظة ككل لرصد أى مخالفات أو تعديات وإزالتها فورًا، وعدم التهاون فى تنفيذ القانون تجاه المُخالفين أو المتعديين على الأراضى الزراعية والبناء المُخالف، وذلك فى إطار جهود الدولة للقضاء على التعدى على الأراضى الزراعية للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، لافتًا إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية فى هذا الشأن وتحويل أى مخالفة للنيابة العامة فورا والتصدى لأى محاولة يقوم بها المخالفون على مدار أيام الأسبوع وأيام الإجازات والعطلات الرسمية.

وناشدَّ محافظ القليوبية، مواطنى المحافظة فى وقت سابق بعدم التعدى على الأراضى الزراعية وعدم الشروع فى البناء إلا بعد إتخاذ التصاريح والتراخيص اللازمة، مع أهمية تعاونهم مع الأجهزة التنفيذية من خلال الإبلاغ عن أى مُخالفة، وذلك من خلال الأرقام الخط الساخن 114 أو الإتصال بالخط الأرضى 3212461، أو إرسال رسالة عبر تطبيق الواتس آب بتفاصيل المُخالفة وموقعها على الرقم 01119992624.