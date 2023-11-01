محافظ الفيوم: لن نسمح بأى تعديات على الزراعة وتطبيق القانون بكل حسم

الفيوم - رباب الجالى

عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمناقشة كافة الإجراءات اللازمة، للتصدى للممارسات غير القانونية للتعديات على الأراضى الزراعية، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بضرورة حماية الأراضى الزراعية، على النحو الذى يحفظ حقوق الدولة والشعب.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، والمهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة، ومدير عام الاصلاح الزراعى، ورؤساء المراكز والمدن، ومديرى الإدارات الهندسية بمجالس المدن، ومديرى الإدارات الزراعية بالمراكز، ومسئولى حماية الأراضى، وأملاك الدولة، ورئيس وحدة المتابعة الميدانية، ومدير البنية المعلوماتية، ووحدة المتغيرات المكانية، ورئيس غرفة العمليات، ومدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ومسئول الدعم الفنى بالمحافظة.

وأكد محافظ الفيوم، على الأهمية القصوى التى يوليها رئيس الجمهورية، لملف التعديات على الأراضى الزراعية، فى ظل ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، مشددًا على أهمية التعامل الفورى مع أى مخالفة يتم رصدها فى المهد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مع متابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة تجاه المخالفين.

كما أكد محافظ الفيوم، على ضرورة التعامل مع ملف التعديات على الأراضى الزراعية بكل حزم وشدة دون تهاون أو تقاعس، مع عدم السماح بأى حالة من حالات التعدى، وإزالتها والتعامل معها على الفور، لافتًا إلى أن ملف التعديات يحتاج إلى دقة فى الرصد، ثم التعامل السريع، ثم الإجراء القانونى وتسليم المحاضر، ثم تنفيذ الأحكام على المخالفين، مع المتابعة المستمرة لضمان عدم تكرار حالات التعدى مرة أخرى، مؤكدًا أنه سيتم التعامل بكل حسم مع أى تقاعس من أى مسئول معنى بهذا الملف، أو أى خلل فى تحرير المحاضر، أو عدم الإبلاغ عن المخالفين، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة حيال المقصرين.