محافظ الغربية يترأس الاجتماع الدوري للمجلس الاقتصادي الاجتماعي

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، مساء اليوم بديوان عام المحافظة، الاجتماع الدوري للمجلس الاقتصادي الاجتماعي، لمناقشة وعرض فرص تجارية واستثمارية في عدد من الدول الأفريقية في ضوء الاستعداد لمعرض التجارة البينية الأفريقي والتي تستضيفه مصر خلال الشهر الجاري والذي ينظمه البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير بهدف تعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية وزيادة الفرص التجارية والاستثمارية للقطاع الخاص المصري في القارة الأفريقية بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي يأتي ذلك في في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنمية المجتمعات المحلية وتطويرها بمختلف القطاعات وتشجيع الاستثمار تحقيقا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، ونجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة، النائب محمود الشامي عضو مجلس النواب، النائب محمد عريبي عضو مجلس الشيوخ، ممثلين عن جامعة طنطا، ممثلين عن رجال الأعمال الفاعلين بالمحافظة، ممثلين عن جمعية المستثمرين بالغربية، ممثلين عن التكتلات الاقتصادية بالمحافظة، ممثلين عن القيادات المجتمعية بالغربية، ممثلين عن الغرف الصناعية والتجارية وممثلين عن الجمعيات الأهلية.

ورحب محافظ الغربية في بداية الاجتماع بجميع الحضور، مؤكدا أهمية دور المجلس في التعاون في وضع الرؤى والخطط الاقتصادية للمحافظة، والعمل على دعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين، وتذليل أي معوقات.

وبدأ الاجتماع بتصديق الحضور على اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي السابق. ثم استعرض المحافظ الفرص التجارية والاستثمارية في عدد من الدول الأفريقية في ضوء الاستعداد لمعرض التجارة البينية الأفريقي والتي تستضيفه مصر خلال الشهر الجاري والذي ينظمه البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير بهدف تعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية وزيادة الفرص التجارية والاستثمارية للقطاع الخاص المصري في القارة الأفريقية بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي.

كما استعرض المحافظ أبرز الفرص الاستثمارية بالمحافظة، والاستماع إلى طلبات ومقترحات المستثمرين للنهوض بالمناطق الصناعية بالمحافظة وجذب استثمارات جديدة وفتح قنوات التواصل المستمر مع المستثمرين والقيادات التنفيذية بالمحافظة وكافة الأجهزة التنفيذية لتسهيل الإجراءات وحل أية مشكلات قد تطرأ.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة الإمكانات والتحديات الخاصة بالوضع الاقتصادي الراهن للمحافظة، كما تمت مناقشة أهم القطاعات الاقتصادية التي تتميز بها المحافظة والميزات التنافسية في المحافظة إلى جانب مناقشة الفرص الاستثمارية المستغلة وغير المستغلة، وتقييم بيئة الأعمال وإجراءات الاستثمار في المحافظة من خلال تحديد المعوقات والحلول، فضلا عن وضع مقترحات لتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار سواء التشريعية والمؤسسية أو الإجرائية وتحديد الفرص الاستثمارية والاقتصادية.

يذكر أن محافظة الغربية تضم 23 قرية منتجة ومتخصصة في صناعات متعددة يعمل جميع سكانها بتلك الحرف والصناعات، وتسعى المحافظة أن تتوسع هذه القرى في صناعاتها لتشمل القرى المجاورة.