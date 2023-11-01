اليوم السابع
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محافظ الجيزة يلتقى سفير دولة الأرجنتين فى مصر

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 05:53 م
محافظ الجيزة يلتقى سفير دولة الأرجنتين فى مصر جانب من اللقاء
كتبت - مرام محمد

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التقى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، سفير دولة الأرجنتين لدى مصر جونزالو أوريولابيتا، وذلك لمناقشة آليات تعزيز سبل التعاون المشترك.

رحب المحافظ بالسفير، مثمّنًا زيارته لمحافظة الجيزة، مشيدًا بعمق العلاقات بين مصر والأرجنتين ووجود تعاون مشترك في عدة مجالات، وتطوراً كبيراً على مستوى العلاقات بين البلدين فى الآونة الأخيرة على مختلف الأصعدة.

وأهدى اللواء أحمد راشد درع محافظة الجيزة للسفير جونزالو أوريولابيتا. 

ومن جانبه، وجه السفير الشكر إلى محافظ الجيزة على حفاوة الاستقبال، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار السعي نحو إقامة علاقات أكثر عمقًا مع الجيزة.







الجيزة

محافظ الجيزة

سفير الأرجنتين فى مصر



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