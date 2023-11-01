اليوم السابع
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الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 04:49 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ الإسكندرية: زيادة عدد المنافذ للسلع المخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 03:15 م
محافظ الإسكندرية: زيادة عدد المنافذ للسلع المخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين السلع المخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين
الإسكندرية جاكلين منير

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تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استمرار تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء بخفض أسعار السلع الأساسية بالمنافذ المتاح بها المبادرة البالغ عددها 231 منفذا، موضحًا أنه جارى العمل على زيادة أعداد المنافذ المشاركة بالمبادرة. 

 

وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية والاستهلاكية بأسعار مخفضة، وفى إطار تكليفات رئيس الوزراء بالمتابعة المستمرة لمبادرة خفض أسعار السلع بالتنسيق مع مديرية التموين بالإسكندرية والمجتمع المدنى وكافة الجهات المعنية .

 

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق للتصدى لكافة المحاولات الاحتكارية للتجار فى حجب السلع الأساسية عن الأسواق أو تخزينها للمضاربة فى الأسعار وزيادتها والتعامل مع تلك المحاولات وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة مع توفير السلع الأساسية بجودة عالية، وأسعار مخفضة، مؤكدًا أنه يتابع عن كثب الحملات التفتيشية اليومية التى تقوم بها الأحياء بالتعاون مع مديرية التموين.







الاسكندرية

تخفيض السلع

اسعار مخفضة

منافذ بيع السلع




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