مجلس حكماء المسلمين يُدينُ بشدة مجزرة الاحتلال الإسرائيلى بمخيم جباليا

كتب لؤى على

أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ، المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضدَّ الشعب الفلسطيني في مخيم جباليا وراح ضحيتها مئات الشهداء والمصابين، محذرًا من أنَّ استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة تسبب في كارثة إنسانية يعاني منها الفلسطينيون الأبرياء.

وجدِّد مجلس حكماء المسلمين دعوتَه للعالم العربي والإسلامي والضَّمير العالمي وكافة المؤسسات الدولية وكل أحرار العالم للتحرك العاجل من أجل وَقْفِ عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم والمستمر على المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، والوقف الفوري لإطلاق النار وفقًا لقرار الجمعيَّة العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2023.

وأكِّد مجلس حكماء المسلمين أنَّ استمرار هذه الجريمة الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني وتواصل المجازر المروِّعة ضد المدنيين الأبرياء وسقوط آلاف الشهداء معظمهم من النساء والأطفال، يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وإجهاض لحقوق الشعب الفلسطيني الذي يحلم بالسَّلام ويكافح من أجل إقامة دولته المستقلة والحصول على حقوقه المشروعة منذ أكثر من سبعين عامًا.