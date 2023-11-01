مؤتمر المستثمرات العرب ينظم مسيرة السلام لدعم الرئيس السيسي للسلام

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

شهدت مدينة شرم الشيخ برعاية لواء خالد فودة محافظ جنب سيناء ، تنظيم مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب فى دورته 26 برئاسة د.هدى يسي، كرنفال مسيرة السلام الدولية، لدعم السلام وتأييد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى المناداة بالسلام فى المنطقة والحفاظ على الوطن، بدعم من السيدة تمارا فيوتيتش حرم رئيس صربيا، وبحضور الشيخة مريم حرم الشيخ علي صباح الناصر الصباح"مرايم الخير"، وممثلو 32 دولة عربية افريقية وأجنبية.

وتضمنت المسيرة العالمية حاملات صورة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورفع علم مصر وأعلام كافة الدول المشاركة والوزارات والمصانع والشركات الداعمة، وحشد نسائى والمرأة البدوية والشباب والخيالة والهجانة، والكشافة وفرق الموسيقى العسكرية وممثلى كافة أطياف المجتمع "يدا فى يد"، تحت شعار "عشانك يا بلدي ووحدتنا العربية وتعاوننا الدولى"، لدعم التنمية الشاملة المستدامة والأمن والأمان فى بلادنا.

وبدأت المسيرة فى شارع السلام تجوب الشارع حاملة الإعلام والأغاني الوطنية وصولا إلى خليج نعمة الذى يقع عند ملتقى قارتي آسيا وأفريقيا، لتمتد المسيرة الداعمة للرئيس من كافة قوة الشعب على أرض الفيروز الغالية على قلوب المصريين جميعا .

أكدت د. هدى يسي، أن المسيرة فى حب الوطن تحمل رسالة للعالم بأن السلام والأمن، هم أسس جذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار للدول جميعا.