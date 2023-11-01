فرمان من التعليم.. المديريات توجه بمتابعة حضور طلاب الشهادات وتفعيل الغياب اليومى

كتب محمود طه حسين

وجهت المديريات التعليمية والإدارات المدارس بمتابعة حضور طلاب الشهادات العامة "الإعدادية والثانوية العامة" وتفعيل الغياب اليومى ومحاسبة أى طالب يتغيب عن المدرسة بدون عذر، مع توفير عوامل جذب للطلاب للحضور والاستفادة من الدراسة.

وانطلق السبت 30 سبتمبر 2023 العام الدراسى الجديد فى عدة محافظات، كما انتظم فى جميع المحافظات الأحد 1 أكتوبر 2023، وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم على حسن استقبال الطلاب بالترحاب وحسن المعاملة وتنظيم دخول وخروج الطلاب مع المتابعة والإشراف من قبل المعلمين.