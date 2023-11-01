فايننشال تايمز تبرز فتح مصر لمعبر رفح وتخصيص 40 سيارة إسعاف لنقل المصابين

كتبت رباب فتحى

ألقت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية الضوء على فتح مصر معبر رفح لإدخال عشرات الجرحى الفلسطينيين، وقالت أنه تم بث صور للجرحى وهم يغادرون الجانب الفلسطينى من رفح فى سيارات الإسعاف صباح الأربعاء بعد مفاوضات بين مصر وبين إسرائيل والفصائل.

ويأمل الدبلوماسيون أيضًا أن يتمكن بعض من الرعايا الأجانب البالغ عددهم 6 آلاف شخص المحاصرين داخل القطاع الساحلى من المغادرة عبر رفح.

وقال أربعة أشخاص مطلعين على الوضع، إن دبلوماسيين يناقشون خطة للسماح لـ500 مواطن أجنبى بمغادرة غزة يوم الأربعاء، و1000 شخص فى اليوم التالي.

ونقلت الصحيفة عن محمود أحمد، وهو مواطن ألمانى سمح له بالمغادرة، وكان يزور والدته المريضة فى غزة عندما اندلعت الحرب واضطر للانتقال من شمال القطاع إلى جنوبه قوله "استشهدت أختى ولم يتم العثور على جثتها تحت الأنقاض لعدم وجود معدات. الوضع فى غزة لا يطاق. أنه جحيم بلا طعام ولا ماء ولا كهرباء ولا دواء".

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة فى غزة، لقناة القاهرة الإخبارية، أنه تم التوصل إلى اتفاق أيضًا لمغادرة 81 مريضًا وجريحًا غزة لتلقى العلاج خارج القطاع. وأضاف أن الوزارة تحاول إرسال مرضى يعانون من "حالات خطيرة أو معقدة إلى مصر ولا يوجد علاج لهم فى غزة ويمكن نقلهم".

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جبريسوس، إنها “ترحب بقرار مصر قبول بعض الجرحى والمرضى من غزة لتلقى العلاج".

وقال متحدث باسم وزارة الصحة المصرية أنه تم تخصيص 40 سيارة إسعاف لعملية نقل المصابين عبر الحدود، وسيتم علاجهم فى مستشفيات العريش وبئر العبد والشيخ زويد بشمال سيناء.

وأضاف المتحدث أنه تم التواصل مع منظمات المجتمع المدنى فى مصر لتقديم خدماتها للبالغين المرافقين للأطفال المصابين.

وتعمل الحكومات الأجنبية مع مصر لضمان المرور الآمن من غزة للمواطنين الأجانب والفلسطينيين ذوى الجنسية المزدوجة عبر رفح.