طقس الإسكندرية اليوم.. مائل للبرودة ليلا والعظمى تسجيل 27 درجة "صور"

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الأربعاء، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة، وطقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، وتسجل درجات الحرارة اليوم، العظمى 27، والصغرى تسجل 20 درجة.

تتوقع هيئة الارصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على بعض المناطق، مع وجود نشاط للرياح المصاحب للسحب الرعدية قد يكون مثيرا للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وتوقعت فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى على مناطق متفرقة وفترات متقطعة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على الوجه البحرى ومدن القناة وسيناء والسواحل الشمالية الغربية، وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية تكون رعدية أحيانا.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 20، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 23.