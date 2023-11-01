ضبط كميات من الدقيق المدعم وبطاقات تموينية ولحوم بحملات فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت حملات مباحث التموين بمحافظة كفرالشيخ، برئاسة رئيس مباحث التموين، من ضبط كمية من البطاقات التموينية قام صاحب مخبز بتجميعها للاستيلاء على الدعم المخصص للمواطنين بتلك البطاقات، وضبطت كميات من الدقيق المدعم، جمعها صاحب مخبز، كما ضبطت الحملات كميات من الدواجن واللحوم المجمدة بدون بيانات.

وضبطت الحملة التموينية "م.ح.م"، 33 سنة صاحب مخبز بمدينة قلين قام بجمع 271 بطاقة تموينية بغرض استخدامها فى صرف الخبز والاستيلاء على أموال الدعم، وتحقيق أرباح غير مشروعة، تم التحفظ على البطاقات، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وضبطت حملة التموين، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، "م.ع.ع"، 43 سنة، صاحب مطعم مشويات بمدينة كفرالشيخ، وعثر بحوزته على 200 كيلو جرام دواجن كاملة مجمدة، بدون بيانات تجارية،تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

وضبطت حملة التموين، "م.ح.ع.أ"، 46 سنة، صاحب مخبز بلدى بمدينة قلين وعثر بحوزته فى المخبز على 8 شكائر دقيق زنة 50 كيلو للشيكارة، تم تجميعها دون تشغيلها فى المخبز بغرض بيعها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.