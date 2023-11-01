صحة المنوفية: خروج جميع حالات طلاب المصابين بعد الإطمئنان على حالتهم الصحية

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت الدكتور رشا خضر وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، أنه فور ورود بلاغ لطوارىء المديرية بوصول 43 حالة طلاب بمدرسة بقويسنا باعراض هبوط وإغماء وصعوبة في التنفس إلى مستشفى قويسنا المركزي، على الفور تم التوجه، إلى مستشفى قويسنا المركزي، حيث تم التعامل الفوري مع جميع الحالات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للحالات واتخاذ كافة الإجراءات الطبية وتم خروج جميع الحالات تحسن .

هذا وقد رافق وكيل الوزارة الدكتور أحمد سمير مدير إدارة العلاجي بالمديرية ، والدكتور محمد سلامة مدير إدارة المستشفيات ، والدكتور محمد العسكري مدير الطب الوقائي، والدكتورة عبير نشأت مدير إدارة الترصد، والدكتور عماد رمضان مدير الإدارة الطبية، وفريق الوقائي بالمديرية والإدارة الصحية .

حيث تم الإطمئنان على الحالة الصحية للحالات ومتابعتهم ورفع درجة الإستعداد القصوى بالمستشفى وتواجد كافة الأطقم الطبية ، وقد قام الفريق الوقائي بالتوجه إلى المدرسة وتم سحب العينات اللازمة وإرسالها للتحليل.