صحة القليوبية تستقبل المتقدمين لشغل وظيفة مدير إدارة صحية.. صور

القليوبية - إبراهيم سالم

أجرى الدكتور حمودة عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، في حضور عدد من قيادات المديرية، بعض المقابلات الشخصية، وذلك لاختيار مدير لإحدي الإدارات الصحية بالقليوبية.

وكشفت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، في بيان لها، أنه يأتي ذلك في ظل السعي الدائم لاختيار الكوادر الإدارية المؤهلة المناسبة، للقيام بالمهام الإدارية والإشرافية ممن لديهم السمات القيادية، وممن يتمتعوا بالمهارات والخبرات والابتكار، والعمل على تطوير المنظومة الصحية، وتقديم الحلول الغير تقليدية لكافة المعوقات، والتي ستساعد فيما بعد على تحسين ورفع مستوى الأداء بالمنظومة الصحية بالقليوبية.

واستعرضت اللجنة مؤهلات وخبرات المتقدمين وأجرت نقاشًا موسعًا معهم حول مقترحاتهم لتطوير العمل داخل الإدارة الصحية، ومدى قدرتهم على تقديم الأفضل لخدمة العمل، ولتحسين المنظومة الصحية بوجه عام، فضلاً عن قياس مهارات الاتصال والسمات الشخصية لديهم، وقياس مدى قدرتهم على حل المشكلات والمعوقات، وكيفية إدارة الأزمات، وسرعة اتخاذ القرارات.

على أن تنتهى اللجنة من عملها، ويتم بعدها دراسة الملفات المتعلقة بالمتقدمين تمهيدًا لإختيار من يؤهل لشغل المنصب، حيث شارك في أعمال اللجنة كل من مدير عام الطب العلاجي، ومدير عام الطب الوقائي، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، ومدير إدارة الرعاية الأساسية، ومدير إدارة المواد البشرية بالمديرية، والقائم بأعمال مدير إدارة الشئون القانونية بالمديرية.