اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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شهيدان وإصابات جراء قصف الاحتلال سيارة مدنية بمخيم "النصيرات" وسط قطاع غزة

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 03:43 م
شهيدان وإصابات جراء قصف الاحتلال سيارة مدنية بمخيم "النصيرات" وسط قطاع غزة الدمار فى غزة
غزة (أ ش أ

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استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى، سيارة مدنية فى مُخيم "النصيرات"، وسط قطاع غزة . 

وقالت مصادر بالقطاع إن طائرات الاحتلال استهدفت سيارة مدنية في منطقة أرض المفتي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قرب مدرسة لإيواء النازحين، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين . 

وفى سياق متصل أصيب شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خلال مواجهات اندلعت عقب تشييع جثمان طفل شهيد، إلى مثواه الأخير في بلدة بيت أمر شمال الخليل بجنوب الضفة الغربية.

وكان الطفل عبد الرحمن محمد حسن مقبل (16 عامًا) استشهد مُتأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت أمس، في منطقة عصيدة عقب قمع مسيرة منددة بمجازر الاحتلال في قطاع غزة، حيث أطلق الاحتلال الرصاص الحي ما أدى لإصابة الطفل مقبل برصاصة في صدره، نقل على إثرها للمستشفى، حيث أعلن عن استشهاده.

وذكرت مصادر بالخليل أن مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة عصيدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة شابين في القدم واليد، نقلا إلى أحد المراكز الطبية، إضافة لإصابة عشرات المواطنين بالاختناق جرى علاجهم ميدانيًا.

وكان موكب التشييع انطلق من أمام مُستشفى الأهلي بالخليل، وصولًا إلى منزل عائلته في بلدة "بيت أمر"، حيث ألقيت على جثمانه نظرة الوداع الأخيرة، قبل أن يحمل على الأكتاف إلى المسجد الكبير في البلدة حيث تم أداء صلاة الجنازة عليه قبل مواراته الثرى في المقبرة البلدة. 

 







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