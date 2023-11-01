سول: بيونج يانج في المرحلة النهائية من الاستعدادات لإطلاق قمر صناعي ثالث

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رجحت وكالة المخابرات الكورية الجنوبية، أن تكون بيونج يانج في المرحلة النهائية من الاستعدادات لتنفيذ ما سيكون إطلاق قمرها الصناعي الثالث، بعد محاولتين فاشلتين في وقت سابق من هذا العام.



وقالت وكالة المخابرات الكورية للجنة الاستخبارات البرلمانية - خلال جلسة تدقيق مغلقة وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية " - إنه من المعتقد أن كوريا الشمالية في منتصف المراحل النهائية من الاستعدادات، مثل إجراء فحوصات على محركاتها وأنظمة الإطلاق.



وأشارت إلى أن كوريا الشمالية يبدو أنها تلقت مساعدة تكنولوجية من روسيا، وقد تكون احتمالية نجاح الإطلاق أعلى، مرجحة أن المساعدة في مجال تكنولوجيا الفضاء كانت إحدى نتائج القمة التي عقدت في سبتمبر بين الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ-أون" والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين".



وذكرت الوكالة أنه يعتقد أن كوريا الشمالية زودت روسيا بأكثر من مليون قذيفة مدفعية وأسلحة أخرى في حوالي 10 شحنات منذ أوائل أغسطس، من أجل مساعدة موسكو في الحرب في أوكرانيا.



يذكر أنه بعد فشل محاولتها الثانية في أغسطس، قالت كوريا الشمالية إنها ستحاول مرة أخرى في أكتوبر، لكن لم يحدث مثل هذا الإطلاق، ولم تذكر كوريا الشمالية سبب تأجيل الإطلاق ومتى سيتم تنفيذ الإطلاق.