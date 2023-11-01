اليوم السابع
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بحضور السفير الفلسطينى..

سامح عاشور ينظم مؤتمر صحفيا غدا حول جرائم الاحتلال الإسرائيلى بحق الفلسطينيين

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 07:48 م
سامح عاشور ينظم مؤتمر صحفيا غدا حول جرائم الاحتلال الإسرائيلى بحق الفلسطينيين سامح عاشور
كتب محمد السيد الشاذلى

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ينظم سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب الأسبق، عضو مجلس الشيوخ ،مؤتمرا صحفيا مساء غدا، الخميس، حول جرائم الاحتلال الإسرائيلى بحق الأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة.
 
يشارك فى المؤتمر، السفير الفلسطيني في القاهرة دياب اللوح، وخالد البلشى نقيب الصحفيين، ونقيب محامين السودان، والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية وعدد كبير من الشخصيات العامة والمحامين.
 
وعلى جانب آخر، تفتتح فعاليات دورة فلسطين لكرة القدم، والتى تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وسامح عاشور عضو مجلس الشيوخ، كما يخصص مقر للتبرع بالدم لصالح أهالى غزة.






سامح عاشور

جرائم الاحتلال الإسرائيلى

الأشقاء الفلسطينيين




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